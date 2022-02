Handball : les Vikings de Caen rendent les armes en Coupe

Le Caen Handball a concédé sa première défaite en match officiel depuis janvier face à Saran, dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France. Les Caennais avaient pourtant bien entamé cette rencontre de gala, disputée au Palais des Sports devant près de 2 000 spectateurs.

Emmenés par un très bon Christo Tsatso, ils mènent 8-4 au quart d'heure de jeu et pourraient creuser leur avantage avec un peu plus de réalisme face au but adverse. Mais un long passage à vide couplé à quelques blessures, dans un effectif déjà privé de Mizouni (croisés), Langevin (cheville) et Réchal (épaule), a raison des Vikings. Saran, deuxième de Pro D2, revient avant la mi-temps (12-12, 30') et se détache irrémédiablement en seconde période.

Caen devra reprendre ses bonnes habitudes dès samedi 5 décembre à Asnières, avant-dernier de Nationale 1.