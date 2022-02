Festival de la web-série francophone : pas de prix pour les Rouennais de Dawn of crime

La semaine dernière, nous vous racontions l'histoire de la web-série Dawn of crime, sélectionnée pour participer au festival de la web-série francophone : lire notre article.

Le festival s'est déroulé le samedi 28 et dimanche 29 novembre. Si l'équipe de Dawn of crime n'a pas reçu de prix - il a été décerné à la web-série Mordred - , "l'équipe et moi-même avons passé un bon festival, nous avons rencontré beaucoup de personnes, des personnalités et les équipes des autres web-séries", a indiqué Urei Vega, comédien et producteur.

L'équipe de Dawn of crime n'exclut d'ailleurs pas une participation pour l'année prochaine. "Pour nous ca sera peut être pour une prochaine fois", sourit le comédien qui reste optimiste quant à l'avenir de sa web-série.

Pour la découvrir, rendez-vous sur Youtube.