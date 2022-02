Les faits divers du week-end à Rouen et dans l'agglomération

300g de cannabis retrouvés à son domicile

Vendredi 27 novembre dans l'après-midi, la compagnie départementale d'intervention procède à des contrôles au niveau de la gare SNCF de Montivilliers. Lors d'un contrôle, un individu de 26 ans est retrouvé en possession d'un morceau de résine de cannabis. Il a déclaré devoir le vendre à un deuxième individu de 22 ans. Ils ont tous les deux été interpellés.

La perquisition du domicile du vendeur a permis la découverte de 300g de cannabis. La brigade des stupéfiants du Havre traite l'affaire.

14 ans et déjà au volant

Samedi 28 novembre vers 23h, la brigade canine patrouille avenue Maryse Bastié à Saint-Etienne-du-Rouvray lorsqu'elle aperçoit un véhicule Citroën Nemo prendre un virage difficilement. Les policiers suivent le véhicule qui s'engage dans une impasse et mettent alors les gyrophares. Le véhicule s'arrête. Les policiers descendent de véhicule et se mettent à son niveau. La Citroën met alors la marche arrière et prend la fuite, en percurant un poteau, une barrière métallique, blessant légèrement un policier à la hanche.

Les forces de l'ordre parviennent à interpeller le conducteur alors qu'il venait d'emprunter un rond-point en contre-sens. Au volant se trouve un jeune adolescent de 14 ans, domicilié à Saint-Etienne-du-Rouvray. Il a été interpellé pour défaut de permis de conduire, refus d'obtempérer et violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique. La permanence judiciaire traite l'affaire.

Ils lancent des bouteilles sur les policiers

Les faits se déroulent dimanche 29 novembre peu avant 5h du matin. Un requérant contacte les services de police alors qu'une dizaine d'individus font du tapage nocturne dans un hall d'immeuble rue Jules Ferry à Darnétal. Deux équipages de la brigade anti-criminalité se rendent sur place. Dans le hall d'immeuble, les policiers découvrent une dizaines de jeunes très agités, des débris de verre et des mégots de cigarettes sont par terre. Pour calmer la situation, les forces de l'ordre sortent de l'immeuble.

L'un des individus incite alors les autres individus à caillasser les policiers qui reçoivent des pots de yaourts et des bouteilles en verre. Trois jeunes, âgés de 20 et 24 ans ont été interpellés. Ils étaient tous les trois alcoolisés.

Il retrouve son téléphone volé

Le dimanche 29 novembre dans l'après-midi, la victime d'un vol de téléphone Iphone 4S active le service de géolocalisation de son téléphone, qui montre que ce dernier se trouverait dans la commune de Servaville-Salmonville. Le dépôt de plainte pour le vol de son téléphone date du 13 octobre. Le téléphone avait été dérobé dans le domicile de son propriétaire.

Soudain, les policiers constatent que le téléphone a bougé et qu'il se trouve dans la salle des fêtes rue Jean Texier à Rouen. Les policiers se rendent sur place mais constatent que beaucoup de personnes se trouvent aux abords de la salle des fêtes. Ils font des recherches grâce aux véhicules présents et s'aperçoivent que le propriétaire d'un véhicule Citroën C4 demeure à Servaville-Salmonville. Vers 16h30, la C4 quitte la salle des fêtes. Les policiers contrôlent le véhicule et font sonner le téléphone, qui se trouve dans le sac à main de la conductrice.

Elle explique qu'il s'agit du téléphone de son mari. Il a été ramené à l'hôtel de police pour être entendu pour recel de vol. Son épouse a quant à elle été laissée libre. Il a assuré ignorer que le téléphone était volé. Une enquête est en cours.