Sur le terril de Loos-en-Gohelle, Hulot prône une mutation économique

Après une séance de travail sur la reconversion minière à Loos dans la mairie de Jean-François Caron (Europe Ecologie-Les Verts, EELV), le candidat écologiste à la présidentielle s'est retrouvé au pied du plus haut terril d'Europe (146,5 m) reconverti en "zone de nature".

"On va aller en haut pour avoir de l'ambiance +séquence émotion+!", lance le dynamique maire, piquant les deux mots culte de l'ex-animateur télé qui sourit: "je pensais avoir arrêté Ushuaïa!"

"Ce sera peut-être ta Roche de Solutré" comme François Mitterrand, s'amuse Pascal Durand, bras-droit ("bras gauche!") de Hulot, avant une marche rapide sur le terril bien pentu.

Dans cette région marquée par la désindustrialisation et un fort taux de chômage, M. Hulot souligne que "la réalité nous impose des mutations" car "on pilote la société d'aujourd'hui avec les outils d'hier".

Pour lui, il faut un "modèle économique qui conjugue le long terme et le court terme" et "changer de cap" en "redéfinissant les moyens et les fins" pour un "nouveau monde où l'humain primera sur tout".

L'homme du Pacte écologique de 2007 appelle à une "meilleure répartition des richesses" et un "basculement complet de la fiscalité", dénonçant "le monde occulte de l'économie et de la finance" qui doit "revenir dans le périmètre de la solidarité et de l'économie réelle".

Un discours qui reste parfois abstrait, mais le candidat, qui ne souhaite "démarrer la vraie campagne qu'en fin d'année", réserve encore ses propositions concrètes.

Plus tard, à Hénin-Beaumont où Marine Le Pen a été conseillère municipale, à un habitant qui dit son "malheur" d'être "dans une ville meurtrie", il en dévoile quelques-unes: "tarifs progressifs" pour les dépenses d'énergie ou d'eau selon les revenus, réindustrialisation, moyens pour l'éducation.

M. Hulot se dit aussi "particulièrement" intéressé par les PME car "en termes d'emploi et de créativité, l'avenir est là".

L'occasion aussi de dire que les gens qui, "par désespoir ou colère", veulent voter FN "s'égarent". "Je veux leur proposer un autre chemin ancré sur des valeurs et un projet réaliste".

Jean-Paul Besset, porte-parole, explique qu'il "va concrétiser un minimum" son discours mais, aujourd'hui, c'est "le temps de rentrer dans la peau de candidat à la présidentielle, pas d'être seulement un témoin".

Ne voulant "pas tomber dans le simplisme", M. Hulot veut encore "du temps de travail pour être bon dans la démonstration", avec comme "obsession", "la pédagogie".

Mais avant 2012, il lui faudra passer par la case primaire d'EELV fin juin. Une petite dizaine de déplacements est prévue pour celui qui ne veut "pas se transformer en animal de campagne" et "garder (s)a fraîcheur".

Critiqué pour sa proximité avec les grands groupes comme EDF, l'ex-animateur de TF1 entend ainsi combattre les "préjugés qui tournent en boucle" sur lui.

Sur le site 2012Hulot.fr, plus de 6.000 personnes se sont déjà inscrites depuis sa déclaration de candidature le 13 avril. De bon augure pour son duel face à l'eurodéputée Eva Joly dans une primaire qu'il souhaite ouverte avec une participation à 5 euros (au lieu de 20).

D'ici là, Nicolas Hulot se tiendra soigneusement à l'écart des querelles de congrès entre Cécile Duflot et Daniel Cohn-Bendit, dont il espère le soutien, mais sera présent à La Rochelle (3-5 juin).