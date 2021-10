Après la crise, la robe de Kate confirme l'embellie de la dentelle de Calais

"C'est excellent pour tout le secteur. Dès le lendemain du mariage, de nombreux clients nous ont appelés en demandant la même dentelle que sur la robe", se félicite Christophe Machu, président de la société Solstiss, l'un des six fabricants de dentelle de Calais encore en activité à Caudry.

"La dentelle, ça fait rêver, ça a quelque chose d'éternel. La robe (de Kate) est une bonne annonce", abonde Maud Lescroart, directrice du marketing de la société Sophie Hallette.

Ces deux enseignes ont livré plus de cent mètres de dentelle à la maison Alexander McQueen. Sa directrice artistique, Sarah Burton, a réalisé la robe de Kate Middleton en y incrustant muguet, boutons de rose, trèfles et arabesques imaginés et produits à Caudry.

Une formidable publicité pour un secteur encore convalescent.

Alors qu'ils avaient été fragilisés par la crise générale du textile et par un désamour provisoire des confectionneurs pour la dentelle d'excellence, les fabricants de Caudry ont subi de plein fouet la crise mondiale en 2008 et 2009.

"Tout s'est arrêté", résume Maud Lescroart. "Notre chiffre d'affaires s'est effondré de 40% et nous avons dû licencier un quart de nos salariés".

Christophe Machu, lui, a dû réduire ses effectifs d'un tiers tout en veillant à garder ses artisans (esquisseurs, écailleurs ou encore raccommodeuses...), des ouvriers hautement qualifiés dont la formation prend environ cinq ans.

"On a licencié nos jeunes en formation et les CDD, et accéléré les départs en retraite", précise-t-il.

Et puis, en 2010, la reprise s'est annoncée. "On est aujourd'hui sur une tendance assez forte de la dentelle", assure Maud Lescroart. Sophie Hallette a réalisé l'an dernier 17 millions d'euros de chiffre d'affaires, sur les quelque 80 millions d'euros que rapporterait la dentelle à l'ensemble des producteurs de Caudry.

"On a passé la crise, confirme Christophe Machu. On est en période de croissance, mais timide. On ne retrouve pas encore les niveaux d'avant". Solstiss, dont l'or blanc a été porté par Grace Kelly lors de ses noces avec le prince Rainier de Monaco en 1956, a réalisé un chiffre d'affaires de 13 millions en 2010.

Entre 80% et 90% de la production de Caudry va à l'export, dont 15% en Italie.

La dentelle de Calais, fabriquée à Caudry depuis 150 ans, sort des métiers à tisser "Leavers". Ces monstres de fonte nés vers 1840 de l'adaptation de la technique Jacquard au métier à dentelle, imitent mécaniquement le mouvement des mains d'une dentellière travaillant au fuseau.

Grâce à des cartes perforées rappelant celles d'un orgue de Barbarie, le métier permet de reproduire l'entrelacement de fils de la dentelle de Calais. Le Jacquard est aujourd'hui souvent remplacé par l'ordinateur.

"Si on veut du champagne, on va à Reims ou Epernay. Si on veut de la dentelle haut-de-gamme, on va à Caudry. Le Leavers, c'est une mécanique de 14 tonnes réglée au demi-millimètre dont le fonctionnement ferait pâlir un ingénieur", explique Hervé Protais, directeur commercial de Solstiss.

Fabriqués à Nottingham, en Angleterre, certains métiers Leavers encore en activité ont commencé à tourner avant la naissance d'Elisabeth II (1926).