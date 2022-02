Formation : des passeports pour l'emploi à Rouen

À Mont-Saint-Aignan, le Cesi forme des ingénieurs et des techniciens "pour préparer aux métiers de demain," indique Christine Dispa, directrice régionale. Selon les formations, entre 80 et 100 % des diplômés trouvent un poste après un an. "L'école a été créée dans les années 50 pour accompagner le développement de la production industrielle et cette proximité avec les entreprises a été gardée." Par exemple, le master Organisation Performance industrielle envoie entre 80 et 90 % de ses étudiants en entreprise. "Un de nos éléments distinctifs, ce sont les connaissances que possèdent les étudiants des méthodes de travail en entreprise."

Dans l'école de commerce Neoma, les chiffres sont similaires. "Pour le bachelor à vocation internationale BSC, 85 % des diplômés trouvent du travail dans les trois mois qui suivent l'obtention du diplôme et 31 % sont embauchés avant même la fin de leurs études, précise Céline Davesne, directrice générale adjointe. Les entreprises sont friandes de ce profil multiculturel et débrouillard. C'est un programme en plein essor. Mais notre vraie valeur ajoutée, c'est notre savoir-faire."