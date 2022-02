Bangui (AFP). Centrafrique: Le pape François se rend dans une mosquée en quartier musulman

Le pape François ose lundi un pas supplémentaire dans sa démarche de réconciliation en Centrafrique en se rendant au dernier jour de son périple africain à la mosquée de Koudoukou, dans un quartier exposé de Bangui, le PK-5. Peu après 08H00 (07H00 GMT), le chef de l'Eglise catholique viendra saluer cinq imams qui le conduiront sur un podium à côté de la mosquée pour une courte cérémonie, dans un quartier soumis à un véritable blocus, d'où les musulmans ne peuvent sortir pour s'approvisionner sans risque de se faire tuer. Brève (une demi-heure), la cérémonie sera pour autant symboliquement importante: un geste fort de confiance et de réconciliation, alors que la méfiance et la peur sont omniprésentes dans les différentes communautés. Jorge Bergoglio devrait lancer à Koudoudou un appel à ne pas confondre la religion et un conflit où la religion sert de prétexte à des intérêts particuliers. En clair, le conflit centrafricain est politique, même si des miliciens des deux religions s'opposent. Les Casques bleus (10.900 hommes dans tout le pays), le contingent militaire français (900) et la police centrafricaine quadrilleront Bangui, pour cette dernière journée. Les abords de la mosquée sont l'objet d'affrontements armés entre les Séléka, miliciens musulmans, et les miliciens chrétiens et animistes, les anti-balaka. Selon Mauro Garofalo, de la communauté catholique de Sant'Egidio, la communauté musulmane attend cependant le pape avec faveur et espoir. M. Garofano est allé dans le quartier PK-5: "J'ai vu les efforts des jeunes musulmans du quartier dans les derniers jours, mais aussi des responsables, religieux et politiques, de la communauté, pour rénover le quartier. Ils ont aussi organisé des groupes d'autosurveillance", a-t-il relevé. - Pari gagné à Bangui - Après cette visite à la mosquée, le pape gagnera le complexe sportif Barthélémy Boganda, du nom d'un homme politique et prêtre catholique centrafricain, "père de la patrie", mort en 1960, peu après la proclamation de l'indépendance à laquelle il a contribué en tant que premier président du pays. Dans ce stade qui peut accueillir 30.000 personnes, François fera un tour en papamobile et célèbrera sa dernière messe sur le sol africain. Il devrait lancer un dernier appel à cette nation à sortir de sa crise militaro-politique et morale. L'étape d'un jour et demi à Bangui peut déjà être considérée comme un grand succès, un pari gagné contre les sceptiques et les timorés. Le pape a été souvent accueilli comme le messie, qui serait capable de guérir un corps profondément malade et souffrant. Il a semblé très sûr de lui et énergique dans ses nombreuses exhortations à un retour à l'humanité, loin de la spirale infernale des vengeances. Dimanche, il n'a pas cité le mot "musulman", conscient que ce conflit intercommnautaire a des racines politiques. Il a appelé tous les Centrafricains à "ne pas avoir peur" de l'autre, en fonction de sa religion ou de son ethnie, et d'oser pardonner. Une "Année sainte" (Jubilé) axée sur le pardon a été inaugurée dimanche soir avec l'ouverture d'une "porte sainte" dans la cathédrale de Bangui. François a aussi appelé tous ceux qui "utilisent injustement" des armes à "déposer ces instruments de mort". Touchée par l'ouverture de la "porte sainte", la présidente de transition Catherine Samba-Panza a demandé "pardon" pour "tout le mal" commis par les Centrafricains depuis 2013. "Nous avons absolument besoin de ce pardon, parce que les dernières évolutions de la crise sont apparues comme des abominations commises au nom de la religion par des gens qui se disent des croyants", a lancé la présidente devant le pape. Dans l'après-midi, François regagnera Rome après ses trois étapes très denses au Kenya, en Ouganda et en Centrafrique.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire