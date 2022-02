Los Angeles (AFP). NBA: Kobe Bryant annonce sa retraite pour la fin de saison

Kobe Bryant, star emblématique des Los Angeles Lakers, a annoncé dimanche qu'il mettra un terme, à 37 ans, à sa carrière à l'issue de la saison 2015-16 du Championnat NBA. "Cette saison est tout ce qu'il me reste à donner", a expliqué le quintuple champion NBA, troisième meilleur marqueur de l'histoire. "Je suis prêt à laisser partir le basket", a-t-il poursuivi dans un texte publié sur le site internet The Players's Tribune. "Mon coeur peut accepter les critiques, mon esprit peut gérer les efforts, mais mon corps sait qu'il est temps de dire au revoir", a souligné l'emblématique arrière des Lakers. Kobe Bryant dispute sa 20e saison avec les Lakers, son équipe de toujours, et arrive en juin au terme de son contrat avec la célèbre franchise de Los Angeles. Il entretenait depuis plusieurs mois le mystère sur ses intentions à l'expiration de son contrat. Mais le catastrophique début de saison des Lakers, qui n'ont remporté que deux matches, et ses piètres prestations personnelles l'ont convaincu qu'il était temps pour lui de raccrocher. Il a marqué depuis le début de la saison une moyenne de 15,7 points par match, la plus faible de sa carrière, avec une réussite au tir de 31,5%. Le meilleur joueur (MVP) de la saison 2007-08 a enchaîné les blessures graves depuis trois saisons, avec une rupture du tendon d'Achille en avril 2013, une fracture du plateau tibial du genou gauche en 2014 et une déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite en 2015. Il n'est plus que l'ombre du joueur qui a dominé la NBA dans les années 2000 et qui était le plus célèbre de la planète.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire