Bruxelles (AFP). Sommet UE-Turquie: l'Europe veut sceller un pacte avec Ankara pour freiner l'afflux de migrants

Les dirigeants européens reçoivent dimanche après-midi à Bruxelles le Premier ministre turc pour que son pays s'engage à endiguer le flux de migrants qui déstabilise l'Europe, en échange de contreparties financières et politiques. Le sommet entre les 28 pays membres de l'UE et la Turquie va confirmer les trois milliards d'euros que les Européens sont prêts à verser pour aider Ankara à accueillir les réfugiés syriens. Et pour éviter qu'ils ne cherchent à rejoindre l'Europe, dont l'unité vacille sous la pression migratoire. En quatre ans et demi, la guerre en Syrie a fait plus de 250.000 morts et près de 12 millions de déplacés et réfugiés. La Turquie, qui en accueille déjà plus de 2,2 millions sur son sol, "ne doit pas porter seule le problème migratoire", a lancé le chef du gouvernement turc, Ahmet Davutoglu, en quittant Ankara dimanche pour Bruxelles. L'UE veut aussi obtenir l'engagement que la Turquie rendra ses frontières européennes plus imperméables aux migrants économiques irréguliers, alors que plus de 700.000 migrants au total ont emprunté depuis janvier cette porte d'entrée vers l'Europe, rejoignant la Grèce par la mer. Les Européens sont d'autant plus pressants depuis la révélation que certains kamikazes des attentats de Paris ont emprunté cet itinéraire. Et l'avion russe abattu par la Turquie sur sa frontière syrienne rend le contexte de ces tractations encore plus délicat. - Réticences - Les Turcs sont de leur côté décidés à récolter des fruits politiques, s'ils acceptent comme prévu d'activer le plan d'action commun négocié ces dernières semaines avec la Commission européenne. La rencontre de dimanche doit être orchestrée par le président du Conseil européen, Donald Tusk, qui l'a convoquée malgré la menace terroriste qui continue de planer sur Bruxelles. "Nous avons trouvé un accord qui je l'espère sera accepté aujourd'hui par toutes les parties concernées", a-t-il déclaré en début d'après-midi. Le sommet devrait déboucher sur la promesse d'accélérer les négociations en cours pour faciliter la délivrance de visas européens aux citoyens turcs. Et de "redynamiser" les négociations d'adhésion de la Turquie à l'UE, au point mort depuis plusieurs années. "On nous a dit que le chapitre 17 des négociations (politiques économiques) sera ouvert vers la mi-décembre", s'était félicité jeudi le président Recep Tayyip Erdogan. Les Turcs veulent en ouvrir rapidement d'autres, explique une source diplomatique. Mais une source européenne souligne les réticences de la Grèce et surtout de Chypre. D'autres Etats membres craignent aussi de donner l'impression à la Turquie et à l'opinion publique que l'Europe abaisse ses exigences vis-à-vis d'Ankara. "Les diplomates européens s'attendent à des négociations difficiles durant le sommet", a souligné dimanche une source européenne. L'UE a récemment fustigé "les graves reculs" de la liberté d'expression en Turquie, et juge "inquiétante" la situation de deux journalistes turcs, inculpés et écroués pour un article sur de possibles livraisons d'armes par les services secrets turcs à des islamistes en Syrie. Pour Reporters sans frontières (RSF), l'UE et ses Etats membres doivent "sommer les autorités turques de libérer immédiatement" ces journalistes, lors du sommet. - 3 milliards,"sur un ou deux ans?" - "Il est hors de question de brader" les principes européens "sur l'autel des préoccupations migratoires", assure une source européenne. Côté finances, les 3 milliards d'euros sont acquis. "Mais est-ce sur un an ou sur deux ans? Faut-il procéder par étapes? Le sommet laissera planer une ambiguité", explique une autre source européenne. Les Européens ne devraient pas non plus trancher dimanche la question de la provenance des fonds. La Commission propose d'apporter 500 millions et demande aux Etats membres de verser le reste. Ils ne sont "globalement pas d'accord", prévient une source diplomatique. "Je n'ai pas l'intention de marquer mon accord pour un chèque en blanc à la Turquie", a prévenu le Premier ministre belge Charles Michel, demandant comme d'autres des "engagements clairs" à la Turquie. Mais pour la Turquie, qui dit avoir déjà dépensé 7 milliards d'euros pour accueillir les réfugiés, les 3 milliards ne sont qu'un début.

