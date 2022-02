Abou Dhabi (AFP). F1: Nico Rosberg (Mercedes) remporte le GP d'Abou Dhabi

L'Allemand Nico Rosberg (Mercedes), parti en pole position, a remporté le Grand Prix d'Abou Dhabi de Formule 1 devant son coéquipier britannique Lewis Hamilton, déjà assuré d'un 3e titre mondial, et le Finlandais Kimi Räikkönen (Ferrari). C'est le 12e doublé de Mercedes en 2015, nouveau record sur une saison de F1, et la 6e victoire de Rosberg, dont trois d'affilée. Hamilton n'a pas été autorisé à passer des pneus super-tendres, en fin de course, pour tenter de rattraper Rosberg.

