Association : Le souvenir n’a pas d’âge

Pas les élèves du lycée Victor Lépine qui ont créé en 2005, sous l’impulsion de leur professeur d’histoire Christophe Collet, l’association Westlake Brothers’ Souvenir.

Activité débordante

Une initiative inspirée, un an plus tôt, par le 60e anniversaire du Débarquement. Las d’évoquer sans cesse le bilan comptable du D-Day, l’enseignant a recentré son cours sur l’expérience humaine des soldats alliés. L’idée était “d’appréhender l’impact de leur action sur notre vie d’aujourd’hui”, décrit-il. Visionnage de films, envoi de lettres aux vétérans et rencontres avec eux au Mémorial, organisation de cérémonies commémoratives : tout s’est très vite enchaîné. Si bien qu’à la rentrée suivante, l’Espace Westlake, du nom de trois frères canadiens morts en juin 1944, ouvrait le jour au sein de l’établissement scolaire.

Avec ses 150 membres et sa vingtaine de cérémonies annuelles, l’association est hyperactive. Loin de l’image nationaliste ou militante que certains veulent lui coller, elle est, au contraire, un “enrichissement et une source d’éveil historique” pour tous ceux qui y prennent part. Jeunes ou moins jeunes.

