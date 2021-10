Pompiers volontaires : il y a urgence !

Sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels, quelle est la différence ?

“Il n’y a pas matière à faire de différence entre les sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers professionnels. L’essentiel est que nous puissions porter secours à quiconque, dans n’importe quelle condition et à n’importe quel endroit. Mais si l’on veut détailler les choses, l’activité de sapeur-pompier professionnel est un métier, un gagne-pain à part entière. Dans le Calvados, il a le statut d’employé du Service département d’incendie et de secours, le SDIS. Le sapeur-pompier volontaire exerce, en règle générale, une autre activité professionnelle, assimilable à une profession. Et, à côté de cette profession, il exerce la fonction de pompier volontaire occasionnellement. Dans le Calvados, nous disposons de 1 960 volontaires et 425 professionnels”.



Quelle formation particulière reçoivent-ils ?

“Le sapeur-pompier volontaire reçoit une formation assez lourde qui lui permet de pouvoir assurer les secours avec la même qualité que les professionnels”.



Les pompiers peuvent être appelés à intervenir à tout moment ? Comment les volontaires font-ils lorsque cela tombe durant leurs heures de travail ?

“Aujourd’hui, dans la très grande majorité des cas, le pompier volontaire ne peut exercer sa mission qu’en dehors de son cadre professionnel, c’est-à-dire durant son temps de repos, le soir, la nuit, les congés... Il existe néanmoins des entreprises ou des collectivités qui, sur la base de conventions formalisées sur le plan national, autorisent leurs salariés à quitter leur lieu de travail pour assurer les missions de sapeur-pompier”.



Une proposition de loi sera étudiée les 10 et 11 mai prochain devant l’Assemblée Nationale. Elle vise à améliorer les conditions de travail des sapeurs-pompiers volontaires...

“Avant d’améliorer, elle va fixer quelque chose d’essentiel pour les sapeurs-pompiers volontaires : un vrai cadre juridique. Actuellement,les sapeurs-pompiers volontaires n’ont pas réellement de statut. Le grand risque est qu’ils soient assimilés à des travailleurs. Il existe une directive européenne en vigueur, qui impose pour un temps de travail donné, un temps de repos de sécurité obligatoire équivalant à peu près au temps de travail effectué. Si les pompiers volontaires se voient qualifiés de travailleurs, le volontariat risque bien logiquement de disparaître”.

Chiffres clés



Dans le Calvados :

. 425 sapeurs-pompiers professionnels

. 1 960 sapeurs-pompiers volontaires dont 140 appartiennent au corps médical (infirmiers, médecins)



Au niveau national :

. Les pompiers volontaires assurent 68% de l’activité opérationnelle. En revanche, ils ne représentent que 20% du budget des services d’incendies et de secours.