France Télécom-Orange à Caen : une salariée tente de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail

Elle revenait d’un arrêt maladie de trois mois. “Sa vie n’est pas en danger. Elle a été immédiatement hospitalisée. Je suis bouleversé, comme l’ensemble de mes collègues, par ce geste”, indique Rémi Dupuis, directeur régional de France Télécom-Orange. Le lendemain, le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’entreprise s’est réuni et a décidé la mise en place d’une cellule de soutien psychologique sur le site. “Je crois qu’il faut rester très prudent sur les causes de ce geste. À ma connaissance, nous n’avions jamais eu d’événement semblable à Caen”, souligne Rémi Dupuis. Rappelons que le groupe France Télécom-Orange est particulièrement touché sur le plan national par une vague importante de suicides depuis plusieurs années.

