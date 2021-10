Au CHU, il menace de mort les sages-femmes

En juillet dernier, l’homme, déjà père de trois enfants, s’était rendu en urgence au CHU de Caen après qu’une amie de sa femme l’a appelé pour lui faire part de complications dans l’accouchement de leur quatrième enfant. La future maman subissait en fait une hémorragie postnatale. Sur place, il aperçoit sa femme intubée et perd son sang-froid : les sages-femmes, dont une étudiante, sont insultées et menacées de mort. L’une d’elle est même blessée au bras par le ricochet du téléphone portable du prévenu qu’il a violemment jeté contre un mur. Déjà condamné dans le passé pour outrage, ce père de famille devra aussi dédommager d’un euro symbolique et de 450 ¤ les deux sages-femmes. Et s’acquitter de la somme de 450 ¤ pour frais de justice.

