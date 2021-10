Opticien de père en fils

Après avoir fait ses armes pendant plus de dix ans aux côtés de son père Patrice Dieu, Richard Dieu a repris l’affaire familiale au 21 rue Guillaume Le Conquérant. “Je suis aujourd’hui le seul représentant de ma famille à Caen. Je reprends le flambeau pour faire perdurer notre nom”, explique le gérant de Richard Dieu Opticien.



La paire de lunettes étant devenue un accessoire de mode, cette boutique d’une surface de vente de 150 m², a renouvelé son stock en fonction des nouvelles tendances. Entièrement reconçu pour exposer au mieux ses marques de prestige telles que Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, et Ray-Ban, le rayon “solaire” met en valeur les formes “pilote” et “wayfarer”. “Notre plus, c’est le conseil. Ne confondez pas opticien et marchand de lunettes. Nous nous entourons de visagistes afin de conseiller au mieux nos clients dans le choix de leurs montures. Le montage est fait ici au magasin et nous assurons un service après-vente le plus irréprochable possible : garantie constructeur, dépannage, ajustage, changement de plaquette…”



Pratique. Tél. 02 31 86 12 39.