Moscou (AFP). Hollande: la France et la Russie vont coordonner leurs frappes contre l'EI

La France et la Russie ont décidé de "coordonner" leurs frappes en Syrie contre l'Etat islamique (EI) et ont convenu qu'elles ne devaient pas viser ceux qui "luttent contre" l'organisation jihadiste, a annoncé le président français François Hollande à l'issue d'un entretien avec Vladimir Poutine à Moscou. "Les frappes contre Daech (acronyme arabe de l'EI, ndlr) seront intensifiées et feront l'objet d'une coordination" notamment pour viser le transport de produits pétroliers, a déclaré M. Hollande lors d'une conférence de presse au Kremlin. Il a indiqué que la France et la Russie étaient également d'accord pour intensifier leurs échanges d'informations et pour que les frappes ne visent pas ceux "qui luttent contre Daech", en référence aux rebelles modérés qui combattent le régime syrien et l'EI.

