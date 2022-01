[Vidéo] Régionales 2015 en Normandie. Hervé Morin, Union de la Droite et du Centre

Hervé Morin, président du Nouveau Centre, député-maire d'Epaignes et ancien ministre de la Défense, est la tête de liste Union de la Droite et du Centre pour les prochaines élections régionales en Normandie. Il a participé au débat organisé par Tendance Ouest et La Manche Libre à l'abbaye aux Dames de Caen, le mercredi 25 novembre. Pour conclure, comme les autres candidats, Hervé Morin avait une minute pour convaincre ... REPLAY VIDEO