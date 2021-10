Du travail pour les handicapés

Créée en 1988, l’entreprise permet l’intégration sociale et professionnelle des personnes victimes de déficience mentale. Sur les 180 salariés, 142 sont reconnus comme travailleurs handicapés.

Un vaste domaine de compétences

Acteur de l’économie locale et solidaire, l’Atelier Contact permet aussi aux entreprises de répondre en partie à leur obligation d’emploi de travailleurs handicapés. Basé à Cormelles-le-Royal, sur l’ancien site de Moulinex, l’activité de l’Atelier Contact se répartit dans cinq domaines différents. Le plus ancien est l’assemblage de faisceaux électriques : 10 000 pièces sont fabriquées quotidiennement. Depuis 2005, d’autres branches ont été ouvertes : le conditionnement de cosmétiques tout d’abord puis le nettoyage industriel, l’entretien d’espaces verts et, depuis le mois de janvier dernier, le blanchissement industriel.

Cette dernière activité, fruit d’une collaboration avec un établissement et service d’aide par le travail, a permis la création de sept nouveaux emplois.

