Alzheimer : Un café pour fédérer les aidants

Il permet aux parents et proches des malades d’échanger leur expérience et de s’informer auprès de professionnels. Un aidant familial est un membre de la famille qui consacre tout son temps au malade. Dans 80% des cas, le malade vit chez lui. L’association, dont la devise est “Ne restez pas seul face à la maladie”, se bat contre leur isolement progressif. “On se rend compte qu’on n’est pas seul lors de ces rencontres”, explique un aidant familial. La maladie d’Alzheimer fait de plus en plus de ravages. Il est impossible de chiffrer précisément le nombre de malades, car le déni et le manque d’information ralentissent le diagnostic. Cependant, on estime que 2 500 personnes sont atteintes de la maladie dans l’agglomération.