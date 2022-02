Art martial : le taïso cartonne à Caen

Avec le professeur Nicolas Plouy, les deux créneaux hebdomadaires font le plein, avec une moyenne de 30 à 40 participants. "Le taïso est une gymnastique japonaise qui vise le renforcement musculaire sans appareil, explique le président Pascal Houel. On utilise des élastiques et des cordes à sauter mais, à part ça, on travaille avec le poids du corps du partenaire."

Comment expliquer un tel succès ? "Je pense que ce qui plaît aux gens c'est la variété. On fait aussi bien du cardio que des assouplissements en passant par de la relaxation. Et on travaille tous les muscles !" Le président de l'AJIQ n'a même pas besoin de faire de pub. "On a des licenciés du jiujitsu qui se lancent dans le taïso et pas mal de parents d'enfants du judo. C'est un sport qui plaît à tous."