Rouen : attaquée et grièvement blessée par un chien

Ce mercredi après-midi, une adolescente de 15 ans promène son chien, un American Staff, démuselé et sans laisse. Arrivés dans le hall de leur immeuble, ce dernier commence à devenir agressif et se retourne contre sa maîtresse, la blessant légèrement au poignet gauche et à l'avant-bras droit.

Une voisine, témoin de la scène, ouvre la porte de son appartement pour lui venir en aide. Mais le chien s'engouffre également dans l'appartement. La Brigade de Sûreté du Territoire est prévenue. Arrivé sur place, un policier ouvre la porte de l'appartement et voit le chien ayant l'avant-bras de la voisine, une femme de 48 ans, dans sa gueule. Celle-ci semble gravement blessée. L'agent des forces de l'ordre saisit son arme de service et abat le chien d'une balle dans la tête.

Une fracture ouverte

La maîtresse est légèrement blessée. La voisine, elle, est grièvement blessée à la jambe droite et à l'avant-bras droit, les morsures sont très profondes. Elle souffre d'une fracture ouverte ; Ses jours ne sont malgré tout pas en danger. Les deux victimes ont été transférées par les pompiers et le Samu au CHU de Rouen. Reste à déterminer les suites de cette affaire, le chien n'ayant pas le droit de se promener sans laisse et muselière.