Un nouvel équipement à Louvigny

Le projet est porté par l’association “Adef Résidences” qui réalise et gère sur le plan national de multiples établissements médico-sociaux. La maison de retraite, construite sur une parcelle de 6 000 m2, offrira 100 places d’hébergement permanent dont 48 en unité Alzheimer. Chaque pensionnaire bénéficiera d’une chambre de 20 m2 minimum, équipée d’une salle de bain privée. Le futur équipement est destiné à répondre au vieillissement de la population de la commune et de l’agglomération. Le chantier devrait durer de 18 à 20 mois. Il débutera cet été pour un coût de 14,8 millions d’euros. L’EHPAD de Louvigny sera le 40e établissement de l’Adef Résidences et le premier du groupe installé en Basse-Normandie.

