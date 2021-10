Quels changements nous attendent pour la prochaine rentrée du Grand Journal de Canal + ?

Les équipes de Canal + travaillent déjà sur la rentrée du Grand Journal et parmi les modifications prévues : l'allongement du petit journal à 20 minutes (contre 8 aujourd'hui). Les autres changements concernent les Guignols qui pourraient être avancées à 19h45, au lieu de 20h. Notez également qu'à 20h, pour concurrencer les journaux de 20h, Michel Denisot réalisera une interview politique chaque soir.



« Toute une histoire » sera en prime time le mardi 24 mai prochain. Un numéro spécial présenté par Sophie Davant. Le thème de cette émission sera « les couples mixtes ».



Jean-Paul Gaultier fait également l'actualité télé ce matin, puisque l'on a appris qu'il réaliserait un documentaire sur Lady Gaga prochainement. Le film de 90 minutes sera diffusé sur la chaîne TF6 au début du mois de juin. Le tournage commencera la semaine prochaine, à l'occasion du passage de Lady Gaga, à Paris, dont le nouvel album « Born This Way » sortira le 23 mai prochain.



La sélection télé de ce jeudi : M6. Après « Lie To Me » ce soir à 20h45, la 6 propose la série K Ville dès 0h55. Une série policière d'une seule saison de 11 épisodes produite en 2007 qui n'a jamais eu de suite. Le contexte : c'est la Nouvelle Orléans 2 ans après le passage de l'ouragan Katrina où le chaos règne.

