Un week-end de sport et de nature en Suisse normande

La vallée de l'Orne accueille déjà bon nombre d'amateurs grâce à la pratique de loisirs nautiques ou de l'escalade. Ce week-end devrait en attirer encore plus grâce notamment à de nombreuses animations gratuites. La très populaire 'Rando Aventure� sera ouverte au grand public avec un parcours verdoyant et des activités diverses.



Un parcours de 16 km, non chronométré, est une invitation pour les amis ou les familles. Grande nouveauté cette année, l'organisation du “Raid nature” : une compétition chronométrée et réservée aux sportifs réguliers. C'est une longue course en équipe dans un cadre naturel, combinant plusieurs disciplines de sports de plein air : VTT, canoë, course d'orientation. Une compétition verte au service d'une région qui veut se dévoiler au plus grand nombre.



Pratique. Samedi 7 et dimanche 8 mai à Thury-Harcourt et en Suisse normande. Tél 02 31 79 70 45.



