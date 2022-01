"Anonymousse au chocolat" menace les terroristes

Filip Flatau du collectif Anonymousse au chocolat en rapport avec le mouvement hacktiviste, se manifestant notamment sur Internet a posté une vidéo dans laquelle il menace les terroristes "où qu’ils se trouvent".

Quel(s) sort(s) souhaite-t-il leur infliger ?

Surtout les priver de dessert et notamment de mousse au chocolat car c'est un produit "sans allergène et bon pour la peau". Selon lui, les membres du collectif n’ont pas peur car ils sont cachés et connaissent l'identité des terroristes...

Tout cela n'est pas à prendre au sérieux mais sur le ton de l'humour.