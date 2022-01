Paris (AFP). Ligue des champions: le PSG et l'Atletico y sont presque, United sous pression

Le Paris SG et l'Atletico Madrid peuvent valider leur ticket pour les 8e de finale de la Ligue des champions mercredi respectivement contre Malmö et Galatasaray, alors que Manchester United est sous la pression du PSV Eindhoven qu'il reçoit. Tous les matches de cette 5e journée débutent à 20h45 (heure française) sauf indiqué. Gr.A - Simple formalité pour le PSG d''Ibra'? Malmö FF (SWE) - Paris SG: les supporters de Malmö seront sans doute tiraillés pour cette avant-dernière journée, entre l'envie d'acclamer leur héros national Zlatan Ibrahimovic, qui a qualifié presque à lui seul la Suède pour l'Euro-2016, et la volonté de déstabiliser un adversaire dangereux. Car "Ibra" portera le maillot parisien lors de cette 5e journée, synonyme pour le PSG de qualification en 8e de finale en cas de victoire, ou même de match nul si le Shakhtar ne gagne pas contre le Real Madrid. Laurent Blanc devra composer avec cinq absents de marque pour ce match, Ezequiel Lavezzi, Javier Pastore, Serge Aurier, Marco Verratti, David Luiz. Shakhtar Donetsk (UKR) - Real Madrid (ESP): le Real va-t-il se remettre de sa rouste? Humiliée sur sa pelouse par le grand FC Barcelone (4-0), l'équipe de Rafael Benitez est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale mais peut s'assurer de la première place en cas de succès en Ukraine. Un nul suffirait même, si Paris ne gagnait pas en Suède, voire une défaite si le Real et les Parisiens perdaient tous deux. Mais la Maison Blanche serait mal inspirée de jouer gagne-petit, vu la grogne descendue de ses tribunes ce week-end en championnat. Classement: Pts J G N P bp bc dif 1. Real Madrid 10 4 3 1 0 7 0 7 (QUALIFIE) 2. Paris SG 7 4 2 1 1 5 1 4 3. Shakhtar Donetsk 3 4 1 0 3 4 8 -4 4. Malmö FF 3 4 1 0 3 1 8 -7 Gr.B - United pas tiré d'affaire Manchester United (ENG) - PSV Eindhoven (NED): Les Mancuniens sont premiers de leur groupe à deux journées de la fin, mais ne comptent qu'une petite longueur d'avance sur leur adversaire de mercredi, le PSV champion des Pays-Bas, et sur Wolfsburg. Mathématiquement, les quatre équipes peuvent encore rêver de huitièmes de finale mais une victoire suffirait à United pour assurer la qualification. Et puis cela permettrait aux Anglais de remettre les pendules à l'heure contre une équipe qui les avait battus au match aller (2-1). CSKA Moscou (RUS) - Wolfsburg (GER) à 18h00: une défaite éliminerait le CSKA Moscou contre Wolfsburg, qui a pour sa part un impératif de victoire s'il veut aborder en position de force la dernière journée et la réception périlleuse de Manchester United. Classement: Pts J G N P bp bc dif 1. Manchester United 7 4 2 1 1 5 4 1 2. PSV Eindhoven 6 4 2 0 2 6 6 0 . Wolfsburg 6 4 2 0 2 4 4 0 4. CSKA Moscou 4 4 1 1 2 4 5 -1 Gr.C - Benfica et l'Atletico peuvent tuer le match Atletico Madrid (ESP) - Galatasaray (TUR): un nul suffit à l'Atletico pour valider sa place en phase à élimination directe, mais une victoire garantirait aux coéquipiers d'Antoine Griezmann une belle "finale pour la première place" lors de la dernière journée, contre le Benfica Lisbonne. De l'autre côté, Galatasaray n'a d'autre choix que de s'imposer pour rester en course.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire