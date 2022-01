Toulouse (AFP). L'émir blanc de la filière islamiste d'Artigat gardé à vue pour détention illégale d'un fusil de chasse

Olivier Corel, dit "l'émir blanc" de la filière islamiste d'Artigat en Ariège, a été placé en garde à vue mardi en fin d'après-midi pour détention illégale d'un fusil de chasse, a-t-on appris de sources proches de l'enquête. Une perquisition, conduite à partir de mardi matin à son domicile, a permis la saisie "incidente" d'"un fusil de chasse classé catégorie D" (en vente libre ou soumise à enregistrement), selon ces sources proches de l'enquête. Olivier Corel, 69 ans, imam salafiste, fut le mentor présumé de plusieurs jihadistes toulousains, de Mohamed Merah à Fabien Clain, dont la voix a été identifiée dans la revendication des attentats de Paris et Saint-Denis. Ce Français d'origine syrienne a été interpellé lors de cette perquisition à son domicile du hameau des Lanes, à Artigat. Son placement en garde à vue lui a été signifié vers 17H00 pour "détention illégale d'arme à feu", a précisé une de ces sources. La préfecture de l'Ariège a indiqué dans un communiqué que quatre armes au total avaient été saisies lors de perquisitions administratives, mardi. En outre, six assignations à résidence ont été notifiées ce même jour. Olivier Corel avait déjà été interpellé dans le cadre de l'affaire Merah, puis remis en liberté. Auparavant, il avait été mis en examen pour "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste" dans le cadre de l'affaire sur la filière jihadiste vers l'Irak et avait bénéficié d'un non-lieu. Depuis, il vit à Artigat, sans faire l'objet d'une assignation à résidence. En mars 2012, Mohamed Merah avait tué sept personnes au nom du jihad à Toulouse et Montauban: trois militaires ainsi qu'un professeur et trois jeunes élèves d'une école juive.

