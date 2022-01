Voulzy et Souchon au Zénith de Rouen ce jeudi soir

En tournée depuis avril 2015, Alain Souchon et Laurent Voulzy sont de retour au Zénith de Rouen pour un concert nostalgique déjà présenté en juin dernier. Célébrant une collaboration de 40 ans, les deux inséparables reviennent sur leurs plus beaux succès : Allo maman bobo, J'ai 10 ans… Interagissant sans cesse avec le public, blagueurs et complices, Voulzy et Souchon restent authentiques et toujours aussi simples malgré le succès. Ce concert permet aussi de découvrir leurs dernières créations issues de l'album éponyme sorti en novembre 2014.

Écrit à nouveau à quatre mains, cet opus a été récompensé par le Globe de cristal et les Victoires de la musique en 2015 : preuve que le duo a encore de beaux jours à venir avec ses ballades intemporelles et pleines de bons sentiments.

Pratique. Jeudi 26 novembre à 20h. Zénith de Rouen. Tarifs 42 à 69€. www.myticket.fr