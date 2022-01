Les retraités dans la rue ce mardi à Caen

160 retraités étaient encore une fois dans la rue ce mardi, pour dire stop à la baisse de leur niveau de vie.

"Les mesures prises depuis 1993 font baisser de plus en plus les pensions, et on compte davantage de retraités sous le seuil de pauvreté. L'augmentation ridicule de 0,1% du 1er octobre ne règle rien", commentent en cœur les syndicats, qui réclament l'arrêt du gel des pensions, l'augmentation des pensions directes et le retour à une revalorisation annuelle des pensions notamment.

Sur place, les retraités regrettent de ne pas être considérés :