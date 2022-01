Paris (AFP). Ligue des champions: jour d'angoisse pour Lyon et Arsenal

Ils ont perdu ce week-end en championnat et scruteront avec la boule au ventre les résultats de cette 5e journée de Ligue des champions: Lyon et Arsenal sont au bord de l'élimination mardi en cas de contre-performances, respectivement contre La Gantoise et le Dinamo Zagreb. Tous les matches à 20h45 sauf indiqué. Gr.E - La Roma capable d'un exploit ? FC Barcelone (ESP) - AS Rome (ITA): juste après leur match nul contre Bologne (2-2) samedi, les joueurs de l'AS Rome ont sans doute jeté un ?il sur le clasico espagnol. Un Real Madrid humilié, une démonstration tactique, des buts dignes d'un jeu vidéo Ce triomphe n'augure rien de bon pour les Romains, qui vont pourtant devoir tenter de ramener au moins un point d'Espagne, pour espérer garder leur destin en main. En cas de défaite en effet, et si Leverkusen s'impose au Bélarus, ils seraient délogés de leur 2e place avant la dernière journée. Pour le Barça, un nul suffit, voire même une défaite si Leverkusen ne s'impose pas, pour aller en 8e. BATE Borisov (BLR) - Bayer Leverkusen (GER) à 18h00: dans une lutte pour le deuxième ticket très indécise, les Bélarusses seraient bien inspirés de se venger de la déroute subie au match aller (4-1), s'ils veulent continuer à rêver de la qualification lors de la 6e journée. Classement: Pts J G N P bp bc dif 1. FC Barcelone 10 4 3 1 0 8 2 6 2. AS Rome 5 4 1 2 1 10 10 0 3. Leverkusen 4 4 1 1 2 11 10 1 4. BATE Borisov 3 4 1 0 3 4 11 -7 Gr.F - Arsenal, la peur au ventre Arsenal (ENG) - Dinamo Zagreb (CRO): gagner contre le Dinamo Zagreb, espérer que l'Olympiakos perde contre le Bayern Munich et battre le club grec lors de la 6e journée. C'est la seule configuration dans laquelle Arsenal peut encore accrocher une place en huitièmes de finale. Pas rassurant pour les joueurs d'Arsène Wenger, qui ont perdu ce week-end contre West Bromwich Albion (2-1). Bayern Munich (GER) - Olympiakos (GRE): Un match nul entre les deux premiers suffirait à les expédier tous deux en huitièmes. Ce n'est pas surprenant pour le Bayern, impérial en Allemagne, et qui a martyrisé Arsenal lors de la précédente journée. C'est plus étonnant pour l'Olympiakos, mais l'équipe grecque a réussi un beau parcours, en s'imposant à trois reprises. Sa seule défaite remonte à la première journée, face au Bayern (3-0). Classement: Pts J G N P bp bc dif 1. Bayern Munich 9 4 3 0 1 13 3 10 2. Olympiakos 9 4 3 0 1 6 6 0 3. Dinamo Zagreb 3 4 1 0 3 3 9 -6 4. Arsenal 3 4 1 0 3 6 10 -4 Gr.G - Chelsea, pas d'accroc! Maccabi Tel-Aviv (ISR) - Chelsea (ENG): en difficulté en championnat, le club londonien peut espérer faire un peu oublier la morosité grâce à un beau parcours européen. C'est bien parti, avec une deuxième place et 7 points pris avant d'affronter la lanterne rouge de son groupe, déjà éliminée, le Maccabi Tel-Aviv. Chelsea, qui reste sur un succès étriqué mais crucial contre Norwich City (1-0), se qualifiera en cas de victoire et si le Dynamo Kiev ne bat pas Porto.

