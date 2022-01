Bruxelles (AFP). Un nouveau suspect inculpé en Belgique pour participation aux attentats de Paris

Un nouveau suspect a été inculpé lundi en Belgique pour participation aux attentats de Paris, au lendemain d'un vaste coup de filet antiterroriste, a annoncé le parquet fédéral belge dans un communiqué. "Il est inculpé de participation aux activités d'un groupe terroriste et d'attentat terroriste" à Paris, a indiqué le parquet, ajoutant que le suspect avait été placé en détention provisoire. Il s'agit de la quatrième personne inculpée en Belgique en lien direct avec les attentats commis le 13 novembre dans la capitale française, qui ont fait 130 morts et ont été revendiqués par le groupe jihadiste Etat islamique. Quinze autres personnes interpellées dimanche soir dans plusieurs communes de Bruxelles et à Charleroi (sud) ont été relâchées, a ajouté le parquet. De plus, parmi cinq personnes arrêtées lundi matin en Belgique, deux ont été relâchées. Les trois autres resteront en garde à vue jusqu'à mardi matin au moins afin de faire "l'objet de vérifications supplémentaires", selon cette source.

