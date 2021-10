Bérénice éliminée d'X-Factor hier soir.

Bérénice Schleret est éliminée. Cette étudiante caennaise que nous prenions plaisir à suivre dans le télé-crochet d'M6 a du quitter l'aventure hier à l'issue de son 3ème prime. Au moment des votes du public, le jury a, une nouvelle fois, été surpris en découvrant que Bérénice et Maryvette Lair étaient en ballotage. Les jurés ont dû trancher. Avec trois voix contre elle, l'étudiante en Information Communication à l'IUT d'Ifs a quitter X factor hier.Bruce Toussaint sur le départ !! Qui le remplacera dans L'édition spéciale le midi sur Canal+ ? Ariel Wizman serait pressenti tout comme Maïtena Biraben ou Ali Baddou. Bruce Toussaint quittera prochainement Canal + pour animer une tranche matinale sur une grande radio.La série américaine Bones aura droit à une 7eme saison. C'est le comédien David Boreanaz qui l'a annoncé sur son compte twitter. Il incarne l'agent Booth dans la série aux côtés d'Emily Deschanel qui elle joue le rôle du Dr Temperance Brennan. Notez que la série est le deuxième plus gros succès de la Fox en terme de fiction derrière Dr House et qu'elle parvient aux états-unis à faire le poids face aux Experts et à Grey's Anatomy.La sélection télé de l'expresso pour ce soir : l'épisode 3 de Pekin Express. Dans Pékin Express, la route des grands fauves ce soir sur M6, vous vivrez l'arrivée au Kenya, elle sera accompagnée d'une situation inattendue à laquelle il faudra faire face. C'est à 20h45.