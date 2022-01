Les faits divers du week-end à Rouen et dans l'agglomération

Interpellé pour trafic de stupéfiants

L'affaire commence le mercredi 18 novembre. La police municipale de Lillebonne patrouille cité du Clairval lorsqu'elle aperçoit un groupe de jeunes et l'un d'eux fumer un joint. Le jeune est contrôlé, il remet aux policiers un joint et une petite quantité de cannabis. Il est interpellé, ramené au poste de police et placé en garde à vue. La perquisition de son domicile permet la découverte de 10g de cannabis, d'une balance de précision et d'un greender.

Il reconnaît au cours de sa garde à vue acheter du cannabis à un individu connu des services de police. Les policiers se rendent à son domicile. Lorsque le jeune homme ouvre la porte et aperçoit les policiers, il court jusqu'à sa chambre et jette par sa fenêtre une demie plaquette de cannabis. Il est maîtrisé, interpellé et placé en garde à vue. Dans son appartement, 50€ et une liste de comptes sont retrouvés. Le jeune de 19 ans reconnaît avoir 35 clients et vendre une plaquette de cannabis par semaine depuis le mois d'avril.

Il a été déféré pour une comparution immédiate et a demandé un délai pour préparer sa défense. Il a été écroué dans l'attente de son jugement.

Il menace de se jeter sous le train

Vendredi 20 novembre vers 17h30, police secours intervient à la gare du Houlme. Là, un homme de 28 ans menace de se jeter du pont qui surplombe les rails. Le jeune homme indique aux policiers et aux pompiers présents sur place vouloir mettre fin à ses jours car il ne trouve pas de travail.

Un pompier parvient à l'agripper au moment où le jeune homme enjambait le grillage. Virulent, il a du être maîtrisé et a été conduit au centre hospitalier du Rouvray.

Ils braquent une boutique et s'enfuient avec quelques dizaines d'euros

Samedi 21 novembre vers 9h15 du matin, police secours est requis par un commerçant du Boulevard d'Orléans à Rouen. Ce dernier, âgé de 59 ans, a du sang sur la tête. Il indique aux policiers que quelques minutes plus tôt, un homme est entré dans sa boutique, cagoulé et ganté et muni d'une arme de poing. Il aurait alors demandé à la victime de se pousser pour accéder au tiroir caisse. L'homme aurait alors reçu un coup de crosse sur la tête avant de s'écrouler.

Le malfrat se serait saisi à ce moment là du tiroir caisse et emporté quelques dizaines d'euros avant d'asséner à nouveau quelques coups de crosse au propriétaire des lieux. Un deuxième individu faisait le guet dehors. Ils ont tous les deux pris la fuite en courant mais n'ont pas été retrouvés. Les pompiers ont pris en charge la victime et l'ont conduit au CHU de Rouen. La brigade criminelle est chargée de l'enquête.

Il manque de renverser un policier

La brigade canine circule dans le parc de Rouelles au Havre le dimanche 22 novembre en plein milieu de l'après-midi lorsqu'elle aperçoit une motocross circuler au milieu des familles qui se promènent. Au moment où elle se retrouve en face d'un policier, ce dernier lui demande de s'arrêter. La moto fonce alors sur le policier qui est obligé de s'écarter pour ne pas être renversé.

Plus loin, la chaîne de la moto casse et oblige le pilote à s'arrêter. Il est rapidement rattrapé par les policiers. Agé de 20 ans, le jeune homme est interpellé pour refus d'obtempérer et mise en danger de la vie d'autrui. Il est placé en garde à vue.

Ils tentent de s'introduire dans Auchan

Les faits se déroulent à 3h du matin dimanche 22 novembre. La Brigade Anti-Criminalité est avisée par le PC sécurité du Auchan de Montivilliers que trois individus à bord d'une Citroen C4 se sont stationnés devant le magasin et ont tenté de pénétrer dans le sas à l'aide de tournevis.

Ne réussissant par à s'introduire dans le sas, les trois individus seraient repartis avec le véhicule et se seraient dirigés vers le magasin Boulanger. La BAC intervient alors. Les trois individus sont à l'extérieur et prennent la fuite à pied à la vue des policiers. Des recherches sont alors entreprises par les forces de l'ordre dans le secteur.

Un premier individu âgé de 28 ans est retrouvé alors qu'il traversait la voie rapide. Un deuxième jeune de 24 ans est retrouvé mouillé au bord d'une lézarde. Enfin, le troisième individu, âgé de 22 ans, est retrouvé dans la lézarde en hypothermie. Les pompiers l'ont pris en charge. Le véhicule C4 avait été déclaré volé le mercredi 18 novembre.

Les trois individus ont été placés en garde à vue.