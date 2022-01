Jérusalem (AFP). Jérusalem: 2 blessés dans une attaque à l'arme blanche, une Palestinienne tuée

Deux hommes ont été blessés lundi à Jérusalem-Ouest dans la dernière en date des attaques à l'arme blanche, dont l'une des deux auteurs palestiniennes, âgées de 14 et 16 ans, a été tuée et l'autre gravement blessée, a indiqué la police. Les victimes, deux hommes de 27 et 70 ans, ont été évacuées avec des blessures légères, selon les secours. L'attaque a eu lieu près du marché animé de Mahane Yehuda, l'une des attractions touristiques de Jérusalem-Ouest. Les deux jeunes femmes, des Palestiniennes de Jérusalem, ont poignardé un homme de 70 ans avec des ciseaux, a indiqué la police. La victime s'est révélée ultérieurement être un Palestinien de Cisjordanie. La police n'a pas dit explicitement s'il avait été visé par erreur. Mais elle a continué à parler d'attaque "terroriste". L'autre victime est un agent de sécurité, légèrement touché à la main, apparemment atteint d'un éclat causé par les coups de feu, a dit la police. Un policier présent sur place a assisté à l'agression, est sorti de sa voiture et a brandi son arme en ordonnant aux deux jeunes femmes de se rendre. Il a ouvert le feu quand, ignorant ses injonctions, elles ont commencé à avancer vers lui, a rapporté la police. La Palestinienne de 16 ans a été tuée. Jérusalem, les Territoires palestiniens et Israël sont en proie depuis plusieurs semaines à une vague de violences caractérisée par des dizaines d'attaques au couteau de la part de Palestiniens isolés. Depuis le 1er octobre, les attaques ou tentatives d'attaques à l'arme blanche, les affrontements entre jeunes Palestiniens et soldats israéliens ainsi que les violences mutuelles entre Palestiniens et colons israéliens ont fait 90 morts côté palestinien -dont un Arabe israélien- et 16 côté israélien, ainsi qu'un Américain et un Erythréen, selon un décompte de l'AFP. Bon nombre des Palestiniens tués l'ont été en commettant ou en tentant de commettre des attentats. Jérusalem n'avait plus connu d'attentat depuis le 10 novembre, sous l'effet d'un déploiement massif de policiers et de soldats, et d'un accord diplomatique sur l'ultra-sensible esplanade des Mosquées.

