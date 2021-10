Malherbe - Alexis Thébaux : "On est dans les clous"

Ce genre de victoire vous rassure-t-il ?

C'est sûr qu'on avait à coeur de prendre trois points, même si on savait que ça allait être compliqué à Nice. On a aussi vu une équipe niçoise qui a lâché en deuxième mi-temps, qui ne nous a pas posé énormément de problèmes mis à part dans le premier quart d'heure de la seconde période. Nous, on a été ultra-déterminés. On ne les a pas faits croire une seule seconde à une possible victoire. Cette victoire nous remet dans les clous. On a notre destin en main. Il va falloir gagner samedi contre Lens, ce qui sera compliqué, même si on sait qu'ils ont un pied en Ligue 2. Ils ne vont rien vouloir lâcher. Ce sera à nous de faire les choses intelligemment, d'être plus malins qu'eux.

C'était presque la victoire ou la descente avant ce match...

Il fallait gagner, mais il faut arrêter aussi... Si on avait su en début d'année qu'on aurait 39 points à cinq journées de la fin, on aurait signé. On sait qu'il nous manque quelques points, cinq je pense. Il est difficile de gagner un match en Ligue 1, on ne va pas lâcher. Ça va être compliqué, je le répète, samedi contre Lens. Même si Lens n'a plus rien à jouer, il conserve un petit espoir. Il doit gagner ses cinq derniers matchs. Je n'y crois pas trop, je pense qu'eux non plus, mais Lens est un club basé sur la détermination, sur l'orgueil, sur l'appui de ses supporters et de son magnifique public. Ils ne vont pas venir là pour jouer aux dominos.