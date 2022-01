En Seine-Maritime, 25 et 20 ans de prison pour le meurtre d'un homosexuel

Le 6 août 2012, deux jeunes frères (22 et 28 ans), se présentent chez un homme de 38 ans. Ce dernier est homosexuel et a été l'amant du frère le plus âgé. Après avoir bu, les deux frères se mettent à frapper leur hôte de plus en plus fort. Celui-ci reçoit notamment un meuble et une haltère sur la tête. Une voisine monte en présence des bourreaux, constate des traces de coups sur le visage tuméfié de la victime, mais regagne son appartement sans prévenir la police.

La victime décède quelques jours plus tard, probablement des suites d'une hémorragie au cerveau. Mais le cadavre n'est découvert qu'une vingtaine de jours plus tard. Le frère de 22 ans a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle, son aîné de 20 ans, tandis que la voisine a été condamnée à un an de prison pour non assistance à personne en danger mais ne devrait pas purger sa peine en détention.

Avec AFP.