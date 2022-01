Paris (AFP). Qui sont les jihadistes liés aux attentats de Paris?

Une dizaine d'assaillants, plusieurs inconnus, un suspect-clé introuvable Les enquêteurs tentent d'identifier et de dénombrer l'ensemble des participants et complices des attentats du 13 novembre à Paris qui ont fait 130 morts et quelque 350 blessés. - Abdelhamid Abaaoud - Organisateur présumé des attentats, ce jihadiste belgo-marocain notoire de 28 ans surnommé Abou Omar al-Baljiki ("le Belge"), est né à Molenbeek, une commune bruxelloise. Il a été tué mercredi lors de l'assaut policier contre un appartement de Saint-Denis. Le gouvernement l'a présenté comme "un des cerveaux" des tueries du 13 novembre, impliqué dans quatre des six attentats "évités ou déjoués" en France depuis le printemps. Condamné en Belgique par défaut à 20 ans de réclusion, Abaaoud avait rejoint la Syrie en 2014. Il est arrivé en France en échappant au radar des renseignements européens. - Salah Abdeslam - Ce Français de 26 ans, né et vivant à Bruxelles, a loué en Belgique la Polo du Bataclan et une Clio, mais aussi réservé des chambres d'hôtel utilisées avant les attentats. Les enquêteurs ont établi qu'il était dans le 18e arrondissement de Paris le soir des attentats. C'est là qu'a été retrouvée la Clio. Ils tentent de déterminer s'il a pu convoyer les kamikazes du Stade de France et s'il était chargé d'une attaque dans le 18e, évoquée dans la revendication du groupe jihadiste État islamique (EI) mais qui n'a jamais eu lieu. - Le Bataclan - Trois hommes surgis de la Polo font un carnage dans cette salle de spectacle. Un premier est touché par la police avant que sa ceinture piégée explose, les deux autres se font sauter lors de l'assaut policier. - OMAR ISMAÏL MOSTEFAÏ Ce Français de 29 ans, né en banlieue parisienne, a été condamné huit fois entre 2004 et 2010 mais jamais incarcéré. Fiché pour radicalisation depuis 2010, il a séjourné en Syrie. - SAMY AMIMOUR Cet ex-chauffeur de bus de 28 ans, originaire de Drancy, en banlieue parisienne, avait été inculpé en 2012 dans un dossier de terrorisme. Il avait néanmoins rejoint la Syrie en 2013 et était depuis visé par un mandat d'arrêt international. - UN TROISIÈME KAMIKAZE NON IDENTIFIÉ - Le commando des terrasses - Trois assaillants tirent sur des terrasses de cafés et de restaurants parisiens. - BRAHIM ABDESLAM Ce Français résidant en Belgique, 31 ans, s'est fait exploser, seul, dans un restaurant au terme de cette équipée meurtrière. Il a loué en Belgique une Seat retrouvée à Montreuil, près de Paris. - ABDELHAMID ABAAOUD?

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire