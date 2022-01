Jérusalem (AFP). Quatre Israéliens poignardés dans une attaque

Quatre Israéliens ont été blessés dans une attaque au couteau perpétrée samedi dans la ville de Kiryat Gat, dans le sud d'Israël, a annoncé la police israélienne. Ces quatre Israéliens sont juifs et l'un d'entre eux a été blessé grièvement, ont indiqué des sources médicales. Parmi les trois autres, un ne souffre que de blessures légères. La police a qualifié l'attaque de "terroriste", précisant rechercher au moins un agresseur qui a pris la fuite. Cette agression rappelle par son mode la vague d'attaques à l'arme blanche commises depuis le 1er octobre par des Palestiniens en Israël et dans les Territoires palestiniens occupés par l'Etat hébreu depuis 1967. Ces attaques à l'arme blanche, les affrontements entre jeunes Palestiniens et soldats israéliens ainsi que les violences entre colons israéliens et habitants palestiniens ont fait 86 morts côté palestinien - dont un Arabe israélien - et 15 côté israélien ainsi qu'un Américain et un Erythréen, selon un décompte de l'AFP.

