L'homme de 25 ans arrêté vendredi 20 novembre, après la perquisition de son appartement à la Ferté-Macé, a été placé en détention provisoire ce samedi après-midi.

Les forces de l'ordre ont découvert à son domicile huit armes, de catégories A, B et C, dont des armes de guerre en état de fonctionnement et des munitions.

Il sera jugé en comparution immédiate lundi 23 novembre, à partir de 14h, selon le parquet d'Argentan, interrogé par l'AFP.