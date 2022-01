L'émouvante lettre de trois Manchois à leur ami, mort dans les attentats

Ils se prénoment Nicolas, Thomas et Guillaume, mais pour Guillaume Le Dramp c'était plutôt Oscar, Palou et Fiacre. Trois amis du Cherbourgeois, tué à la terrasse d'un café de Paris vendredi 13 novembre, ont écrit, une semaine après les attentats, un texte pour lui rendre hommage. Ils l'ont cotoyé sur les bancs du lycée Millet, et de l'université de Caen, et ces quatre là ne se sont plus quittés.

"Parler de toi, Guillaume, là, maintenant, dans ces circonstances ? Trouver le ton juste dans une situation aussi injuste ? Autant demander à un terroriste dépressif de raconter une histoire drôle" écrivent les trois amis. Ils tentent, avec leurs mots, de se souvenir de ces moments de rires partagés avec leur "phénomène bas-normand".

La lettre est à découvrir en intégralité sur le site internet du Huffington Post.

Les obsèques de Guillaume Le Dramp seront célébrées jeudi prochain, dans sa ville natale de Cherbourg.