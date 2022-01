33ème festival du livre de jeunesse à Rouen

Avec une cinquantaine de maisons d’éditions et près d’une quarantaine d’associations partenaires présentes, le festival offre à la fois un large choix de lecture mais aussi des ateliers ludiques, des expositions et des conférences. Le festival investira donc la Halle aux Toiles sur l’ensemble de ses trois étages, segmentés en secteurs relatifs à l’âge des lecteurs. «Organisé à la même période que le festival du livre de Montreuil, remarque Jean-Maurice Robert directeur et co-fondateur, notre festival bénéficie de son aura et propose une offre complémentaire». Le festival accueille en effet 70 auteurs ou dessinateurs jeunesse venus rencontrer leur public pour des séances de dédicaces.

11 000 festivaliers en 2014

Initié par l’union locale CGT de Rouen et l’association des amis de la Renaissance, le festival a pris de l’ampleur et a su s’imposer comme un rendez-vous culturel majeur. L’année passée, les festivaliers furent 11 000 dont 600 scolaires : une fréquentation impressionnante qui s’explique par la variété des animations proposées. Cette édition donne la part belle à la créativité avec un concours d’illustration et d’affiche, une découverte du support radiophonique par les Franca, une initiation à la BD chinoise ou encore un atelier de fabrication de marionnettes animé par la Youle Compagnie.

Des animations inédites sont attendues grâce à la mise en place de nouveaux partenariats. L’IUFR sciences propose par exemple un atelier robotique et programmation informatique, mais des pauses musicales seront également au programme pour faire de ce rendez-vous un véritable foisonnement culturel. L’opéra de Rouen, partenaire du festival, accueillera ainsi les curieux pour la préparation de Milo et Maya, le prochain opéra participatif. Les arts plastiques ne sont pas en reste puisque l’atelier A 31 met en place un véritable parcours de graff reliant la place de l’hôtel de ville à la Halle aux Toiles.

Pratique. Vendredi 4 décembre de 10h à 20h, samedi 5 de 9h à 19h et dimanche 6 décembre de 10h à 19h. La Halle aux Toiles à Rouen. Tarifs 0 à 2,5€. www.festival-livre-rouen.fr