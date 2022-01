L'Agenda en Normandie : lundi 23 novembre

MANCHE

La soirée «Les sportifs de l'année» a lieu vendredi à Avranches. Chaque club avait la possibilité de choisir pour les sports individuels, trois sportifs les plus méritants et pour les sports collectifs, une équipe. La ville de son côté mettra à l’honneur trois champions qui auront été désignés par un comité de sélection composé d’élus et de sportifs. Rendez-vous, ce vendredi, salle Victor Hugo à partir de 20h30.

Samedi, votre chocolaterie Yver à Granville ouvre les portes de sa chocolatèque. Au programme : dégustations de chocolats et de bûches, visite de l'atelier de fabrication et ateliers pour les enfants. Rendez-vous, ce samedi, route de Villedieu à Granville de 10h à 13h et de 14h à 18h. Plus d'infos ICI

Samedi, c'est l'élection de Miss Pays Saint-Lois 2016 à Saint-Lô. Les candidates défileront dans différentes tenues, il y aura aussi un défilé de mannequins professionnels, un show coiffure et un show ruban avec la Saint-Loise Gymnastique. C'est ce samedi à 20h30 au Théâtre Roger Ferdinand de Saint-Lô. L'entrée est à 10€. Plus d'infos ICI

CALVADOS

Ce lundi soir, assistez à l'avant-première du film «21 nuits avec Pattie» avec Isabelle Carré, Karin Viard et André Dussolier. Caroline, parisienne et mère de famille d'une quarantaine d'années, débarque dans un petit village du sud de la France. Elle doit organiser dans l'urgence les funérailles de sa mère. Alors que toute la vallée se prépare pour les fameux bals du 15 août, le corps de la défunte disparaît mystérieusement. C'est ce lundi soir à 20h à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.

Mercredi, assistez au concert d'Alain Souchon et de Laurent Voulzy au Zénith de Caen. Ils sont réunis sur scène pour une tournée dans toute la France. C'est ce mercredi à 20h. L'entrée varie de 42€ à 69€.

ORNE

Jeudi, c'est le 16ème forum des formations supérieures de l'Orne au site universitaire d'Alençon-Damigny. 9 pôles dédiés à la formation et à l'orientation avec plus de 50 exposants. Cette année, le numérique et l'innovation technologique sont à l'honneur ainsi que deux conférences sur les études de droits et les métiers de la nature. L'entrée est gratuite.

Vendredi, le Centre Socioculturel Fertois organise sa 8ème édition de la soirée jeux. Cette soirée aura lieu dans le foyer du Centre Socioculturel, de 20h à 23h, l'entrée est gratuite. Plus de 50 jeux seront à la disposition du public.