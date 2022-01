Hommage: des milliers de personnes dans les rues de Rouen

"Je suis ici pour rendre hommage aux personnes parties, pour montrer aux familles qu'on les soutient et pour le symbole. Pour montrer que la France est libre et que personne n'a peur et ne soutient ça. Se taire, c'est le début de la fin", confie Cécilia, une jeune rouennaise de 25 ans.

"C'est l'Europe entière qui est touchée"

Elle est venue avec Peter, son compagnon danois, lui aussi touché par les événements. "Je suis triste parce que c'est l'Europe entière qui est touchée. Cette attaque, c'est contre l'Occident. Je suis venu montrer ma solidarité à la France ce soir", explique le jeune homme qui même s'il ne connait pas la Marseillaise par coeur a entonné l'air en même temps que les Rouennais devant l'hôtel de ville. Hugues également est venu, seul, pour montrer "sa solidarité envers tous ceux qui ont vécu ces horreurs".

Plusieurs milliers de personnes présentes

Ce rassemblement, c'est Nastasia Lefrançois qui en est à l'origine. Elle nous confiait cet après-midi qu'elle espérait que 6 000 personnes seraient rassemblées ce soir. Si le compte n'est peut être pas tout à fait bon, la pluie n'a pas empêché les habitants de la Métropole de se mobiliser. Après un discours émouvant dans lequel Nastasia a rappelé "que les terroristes ont semé la mort et la haine, qu'ils se sont attaqués à notre liberté fondamentale, à tout ce qu'ils ne tolèrent pas mais que nous ne lâcherons rien et que le peuple rouennais soutiendra jusqu'au bout sa grande soeur parisienne", une minute de silence est observée.

Le cortège quitte ensuite l'hôtel de ville, illuminé aux couleurs tricolores pour l'occasion, avant de se diriger vers la rue Jean Lecanuet et d'emprunter la rue Jeanne d'Arc, la rue du Général Leclerc et de remonter la rue de la République. Pendant toute la durée de la marche, la Marseillaise retentit. Un hymne national, qui rime avec solidarité en ce vendredi.