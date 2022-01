Les maires étaient dans l'attente d'en savoir plus sur la stratégie de l'état dans l'Orne, quant à la sécurité renforcée en raison de l'état d'urgence. Gérard Rosé, maire du Sap :

Etat d'urgence : les maires de l'Orne réunis par le préfet Impossible de lire le son.

Toutefois, beaucoup d'élus de villages considèrent qu'ils connaissent leur population, et que les risques y sont à priori limités. Michel Levesque, maire de St Hilaire la Gérard, 120 habitants :

Etat d'urgence : les maires de l'Orne réunis par le préfet Impossible de lire le son.

Isabelle David a insisté : « c'est tous ensemble que nous vaincront », expliquant que des manifestations importantes, comme le cross départemental des collèges, avaient été reporté, et qu'ils fallait éviter les gros rassemblement de foule. Concrètement, les fouilles systématiques ont été approfondies dans nos prisons, l'accès des 3 sites Sévéso (site industriel sensible) de l'Orne ont vu leur sécurité renforcée, de même que les centres commerciaux et les gares Sncf. La préfète a insisté pour que les élus fassent remonter toutes les informations sur des individus ou des faits suspects, mais avec discernement :