EN DIRECT - Ben Laden tué par les Américains

08H39 - "Fusillade intense" - Les TV pakistanaises montrent une maison en feu présentée comme celle qui abritait Ben Laden, à Abbottabad. Récit d'un témoin joint dans la ville à l'AFP: "Nous dormions et j'ai entendu des hélicoptères tournoyer dans le ciel. Je me suis levé et une fusillade intense a retenti, c'était violent, cela a duré un certain temps et puis j'ai entendu une violente explosion, énorme. Nous avons ensuite entendu les ambulances et des gens criaient, tout le monde avait peur". La zone est bouclée par les forces de sécurité.

08H36 - Bon augure ? - Le ministre de la Défense, Gérard Longuet, a déclaré sur RTL que la mort d'Oussama ben Laden pouvait jouer "positivement" sur le sort des deux journalistes français retenus en Afghanistan.

08H34 - Musulmans américains - "Nous nous associons à nos compatriotes pour saluer l'annonce de l'élimination du cerveau d'Al-Qaïda", indique le Conseil pour les relations américano-islamiques (CAIR), une des plus grandes organisations musulmanes des Etats-Unis, pour qui Ben Laden "n'a jamais représenté les musulmans ni l'islam".

Premières images du corps

08H28 - "Bonne nouvelle" - Le chef de la diplomatie italienne Franco Frattini salue "une victoire du bien contre le mal, de la justice contre la cruauté", son homologue allemand Guido Westerwelle évoque "une bonne nouvelle pour tous les hommes dans le monde qui pensent librement et sont pacifiques".

08H12 - "Pas authentifiée" - Les TV pakistanaises diffusent la photo du cadavre présenté comme celui de Ben Laden en l'assortissant d'un avertissement sur son authenticité. "La photo du cadavre d'Oussama ben Laden a été rendue publique, elle n'est pas authentifiée", a dit ainsi le présentateur de Geo TV, principale chaîne d'information du pays. La TV dévoile l'image du visage en sang et partiellement enfoncé au niveau des orbites d'un homme arborant une barbe noire hirsute.

08H07 - Léger bond du dollar - Le dollar grimpe face aux principales devises après l'annonce de la mort de Ben Laden. L'intention de la banque centrale américaine (Fed) de maintenir longtemps son taux directeur proche de zéro continue cependant à peser sur le billet vert.

08H04 - "Sanctuaire" - L'Inde, puissance nucléaire rivale du Pakistan, estime que ses inquiétudes sont confortées. Pour le ministre de l'Intérieur P. Chidambaram, le Pakistan offre un "sanctuaire" aux terroristes. "Nous prenons note avec une grande inquiétude de la partie du communiqué dans laquelle le président Obama déclare que l'opération dans laquelle Oussama Ben Laden a été tué a eu lieu à Abbotabad profondément à l'intérieur du Pakistan".

08H01 - "Nous l'avons eu!" - Aux abords de Times Square. le capitaine des pompiers Patrice McLead explique à l'AFP: "Après de telles pertes et une telle tragédie, on peut enfin être heureux à nouveau. J'espère que cela va nous permettre de mettre un point final, pour nous tous, y compris pour les musulmans". "Il nous a fallu dix ans mais nous l'avons eu".

07H58 - Foule à Ground Zero - Des centaines de New Yorkais sont rassemblés sur le site des tours jumelles détruites le 11-Septembre, ainsi qu'à Times Square, au coeur de Manhattan. Ambiance de joie. Des pompiers assis sur l'échelle d'un camion regardent la foule grossir.

07H57 - Près d'Islamabad - Selon Barack Obama, c'est à Abbottabad, une ville située à une cinquantaine de kilomètres au nord de la capitale pakistanaise Islamabad, que Ben Lande a été tué, dans un complexe où il se cachait.

07H51 - Réactions françaises - Le chef de la diplomatie Alain Juppé salue une "victoire de toutes les démocraties contre le terrorisme". Celui de la Défense, Gérard Longuet parle d'un "événement considérable pour le monde entier".

07H41 - "Succès" - L'Etat d'Israël se félicite de l'élimination du chef de ben Laden tué au Pakistan par un commando américain, affirmant que sa mort constituait un "grand succès (...) pour le monde libre".

07H40 - L'annonce du décès de Ben Laden a créé une onde de choc à travers le monde et les réactions affluent des capitales. Des milliers d'Américains se sont rassemblés spontanément devant la Maison Blanche pour crier leur joie.

EN DIRECT - LE PRESIDENT BARACK OBAMA VIENT D'ANNONCER LA MORT D'OUSSAMA BEN LADEN. Le chef d'Al-Qaïda a été tué dimanche au Pakistan lors d'une opération commando américaine, mettant fin à la longue traque de l'instigateur des attentats du 11 septembre 2001. "Justice est faite", a affirmé M. Obama, tout en prévenant ses compatriotes que la nébuleuse terroriste continuerait à essayer de s'en prendre aux Etats-Unis malgré la mort de son chef.