Paris (AFP). Hollande ordonne l'intensification des frappes anti-EI en Syrie mais aussi en Irak

Le président François Hollande a ordonné l'"intensification" des frappes contre le groupe État islamique (EI) en Syrie mais aussi en Irak, six jours après les attentats de Paris et de Saint-Denis, a annoncé l'Élysée jeudi soir dans un communiqué. "François Hollande a donné les instructions nécessaires à l'intensification des opérations militaires en cours pour lutter contre Daech en Syrie comme en Irak", écrit la présidence dans ce communiqué diffusé à l'issue d'un Conseil de défense. Ce Conseil de défense, réuni jeudi à 17H00, avait aussi vocation à "faire le point des opérations menées pour appréhender les responsables des attentats du 13 novembre à Paris et leurs complices", selon le communiqué. En outre, "le conseil a examiné toutes les mesures destinées à renforcer la protection de nos concitoyens sur notre territoire". "Il a évoqué les modalités du traitement diplomatique de la situation en Syrie, en particulier les visites du président de la République à Washington (le 24) et à Moscou (le 26), ainsi que la proposition de résolution du Conseil de sécurité des Nations unies", selon la présidence. François Hollande avait déjà annoncé lundi devant le Parlement réuni en Congrès à Versailles une intensification des opérations contre le groupe EI en Syrie, mais n'avait pas mentionné l'Irak.

