Attentats de Paris : une marche de soutien organisée ce vendredi à Rouen

Peu de temps après les attentats qui ont ensanglanté Paris vendredi 13 novembre et fait 130 morts et plus de 350 blessés, une page Facebook s'est constituée à Rouen avec pour nom "À Rouen, marche de soutien aux victimes des attaques terroristes" : Le lien vers la page .

Cette marche doit avoir lieu demain, vendredi 20 novembre dès 19h30 devant l'hôtel de Ville de Rouen. 4 500 personnes ont déjà assuré qu'elles participeraient et 5 400 ont indiqué qu'elles étaient intéressées par l'événement, qui n'a pas été interdit pour le moment par la Préfecture de Seine-Maritime.