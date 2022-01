Rouen : ils tentent de voler une moto à la fourrière

Peu après minuit ce jeudi 19 novembre, la BAC intervient pour un vol en cours avenue Jean Rondeaux à Rouen. Un employé de la fourrière indique aux policiers avoir entendu du bruit. Les policiers procèdent à des recherches et aperçoivent que le grillage de la fourrière a été coupé sur environ 1,50m. Les policiers découvrent un peu plus loin une moto Yamaha posée le long de la haie.

Ne trouvant personne sur les lieux, ils procèdent à des recherches dans le secteur. Vers 0h45, l'employé de la fourrière aperçoit un véhicule utilitaire s'arrêter où la moto était posée. L'employé appelle immédiatement les forces de l'ordres qui reviennent sur les lieux et procèdent au contrôle du véhicule. Nicky et Rocky, les deux jeunes à bord du véhicule âgés de 19 et 24 ans et connus des services de police, ont été placés en garde à vue.