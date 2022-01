Tribunal de Cherbourg : ils risquent leur vie pour fuir la jungle de Calais

A la barre du tribunal de Cherbourg, ce jeudi 19 novembre, un couple de Roumains âgés de 32 et 33 ans, et une Irakienne de 24 ans. Trois passeurs, jugés en comparution immédiate pour avoir tenté de transporter trois personnes vers l'Angleterre, où ils résident. La plus jeune aurait un lien de parenté éloigné avec les clandestins.

Dissimulés sous les bagages

Lundi 15 novembre, vers 17h, leur voiture est contrôlée alors qu'ils s'apprêtent à embarquer sur un ferry. Dans la petite remorque qu'ils tractent, sous plusieurs couches de bagages et de couvertures, les autorités découvrent trois personnes, dissimulées. Un homme de 33 ans, un jeune homme de 18 ans et un enfant, âgé de seulement 8 ans. La tête dissimulée sous une petite table, ils n'ont qu'une bouteille de jus d'orange et des confiseries pour subsister. La configuration de la remorque rend la respiration difficile, et il est impossible de retirer la bâche depuis l'intérieur, retenue à l'extérieur par des élastiques. Les trois passagers clandestins, originaires du Kurdistan irakien, étaient hagards et transpiraient beaucoup en sortant de la remorque.

La jungle ou la remorque

Les trois passeurs auraient en fait pris un ferry Dover-Dunkerque, pour rejoindre la "jungle" de Calais, où les trois clandestins vivaient dans des conditions très difficiles. Un point qu'a d'ailleurs souligné la défense des prévenus, rappelant les conditions d'hygiène très précaires, le manque d'eau, de sanitaires. "C'était soit rester dans la jungle, soit subir la remorque pendant quelques heures..." note la défense, qui demande la relaxe.

Le procureur de la République de Cherbourg a requis de la prison ferme pour les trois passeurs. L'Irakienne écope finalement de 6 mois de prison avec sursis, les Roumains de 3 mois avec sursis. Ils sont interdits de séjour en France pendant deux ans.

Avec Fabrice Cuidet