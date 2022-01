Paris (AFP). Cinq jours après les attentats de Paris : après l'assaut, le mystère Abaaoud

Présenté comme possible inspirateur des attentats de Paris, les plus graves de l'Histoire de France, le jihadiste belge Abdelhamid Abaaoud est-il en Europe, est-il en vie? L'assaut donné mercredi sur un appartement de Saint-Denis n'a pas permis de répondre à cette question. Les policiers entrés dans l'appartement sont convaincus qu'une femme-kamikaze a déclenché sa ceinture d'explosifs en tout début d'assaut, une première en France. Qu'il s'agisse d'une femme devra être confirmé par la police technique et scientifique, l'état du corps ne permettant pas de l'affirmer scientifiquement. . Où est Abdelhamid Abaaoud ? . Lundi soir, les enquêteurs ont reçu un témoignage, "pris avec autant de sérieux que de précautions compte-tenu des risques de manipulation", selon lequel le jihadiste belge Abdelhamid Abaaoud, "inspirateur de très nombreux projets d'attentats ou attentats terroristes en Europe", serait en France, selon le procureur François Molins. S'il peut sembler stupéfiant que soit revenu en Europe celui qui apparaît comme une tête d'affiche de la légion francophone de l'Etat islamique, Abaaoud est la cible principale de l'assaut sur l'appartement de Saint-Denis. Dans la journée, des médias annoncent tantôt son interpellation, tantôt son identification parmi les morts. Des informations démenties par la justice: il est trop tôt pour dire que le corps criblé de balles dans l'appartement est le sien. Mais il ne figure pas parmi les huit personnes arrêtées à Saint-Denis. Pas plus que Salah Abdeslam, 26 ans, considéré comme un des trois membres du commando des terrasses, qui reste introuvable. . Quelle est la composition de la cellule ? Sur les trois kamikazes du Bataclan, ont été identifiés Samy Amimour, 28 ans, et Omar Ismaïl Mostefaï, 29 ans. Parmi les tireurs des terrasses, les frères Abdeslam, Salah et Brahim, mort en kamikaze boulevard Voltaire. Reste un troisième homme, non identifié. Au Stade de France, un Français vivant à Bruxelles, Bilal Hadfi, 20 ans, s'est fait exploser, ainsi qu'un homme en possession d'un passeport syrien, arrivé sur le sol européen début octobre dans le flot des migrants, mais dont l'identité reste inconnue. Reste un troisième assaillant, dont l'identification est en cours. . Une organisation militaire et minutieuse . Plus les détails de l'enquête apparaissent, plus il est évident que les attaques de Paris ont fait l'objet d'une préparation minutieuse. François Molins a donné deux éléments qui en attestent: le 12 novembre, soit la veille des attaques, les trois voitures utilisées pour les attaques arrivent "quasiment en convoi depuis la Belgique à dix minutes d'intervalle". Déclenchées en à peine plus d'une demi-heure, les attaques ont été précisément minutées et orchestrées, comme en atteste le SMS glaçant envoyé d'un portable retrouvé près du Bataclan et utilisé par le commando: "On est parti, on commence". Autre élément: la détermination guerrière et meurtrière de ce commando, démontrée le 13 novembre et confirmée par la violence des combats de Saint-Denis: ce sont 5.000 munitions qu'ont dû tirer les policiers donnant l'assaut sur l'appartement. . La Syrie . Les attaques ont été très vite revendiquées par l'Etat islamique, notamment par un message audio lu par Fabien Clain, 37 ans, un pilier du jihadisme français depuis les années 2000, mentor des frères Merah. Plusieurs des membres du commando sont allés en Syrie: Mostefaï, Amimour et le détenteur du passeport syrien à coup sûr, et Hadfi sans doute, les frères Abdeslam peut-être même si, selon la justice belge, Brahim Abdeslam a seulement tenté le voyage. Mais lui comme son cadet connaissent de longue date Abaaoud, avec qui ils partagent un passé de délinquance à Bruxelles. A mesure que prend corps l'hypothèse d'un commando au moins pour partie composé de vétérans du jihad, des questions se posent. Par où sont-ils revenus? Comment Amimour, objet d'un mandat d'arrêt français, est-il revenu dans l'espace Schengen sans être repéré? La question vaudra encore plus pour Abaaoud s'il devait se confirmer qu'il est en Europe. Comment Mostefaï, fiché comme islamiste radical depuis 2010, a pu partir en Syrie sans attirer l'attention? Pourquoi la police belge n'a pas prévenu les Français qu'un de leurs ressortissants (même s'il vivait à Bruxelles), Salah Abdeslam, était dans leurs fichiers. Lequel Abdeslam a pu se rendre en septembre en Autriche. . Qui est entre les mains de la justice ? . En Belgique, Hamza Attou et Mohamed Amri sont écroués, soupçonnés d'avoir exfiltré Salah Abdeslam. Deux hommes et une femme, qui auraient joué un rôle dans la fourniture de la planque de Saint-Denis au commando, sont en garde à vue. L'un des hommes a été blessé lors de l'assaut et est hospitalisé. Cinq autres hommes arrêtés mercredi à Saint-Denis sont plus centraux: trois arrêtés dès le début de l'assaut mercredi, deux autres plus tard, retrouvés sous des gravats. Ils ne sont pas identifiés, selon le procureur François Molins. . Y A-T-IL ENCORE DES FUYARDS ? . Difficile de se prononcer tant que les dépouilles n'ont pas de noms et que la présence en Europe d'Abaaoud est incertaine. Ce qui semble certain, c'est que Salah Abdeslam a été exfiltré vers la Belgique samedi matin.

